В Петербурге Владимиру Путину пожелали "долгих лет тюрьмы"

Сегодня, 17:49 \\ Политика

Некоторые россияне решили поздравить Владимира Путина с Днём рождения весьма необычным способом. За такую попытку активистов задержали и доставили в отделение полиции.

 

Несколько человек, закрыв лицо масками, вышли на улицу Восстания. В руках активисты держали длинный баннер с надписью: «Долгих лет тюрьмы». Также граждане задействовали дымовые шашки.

Акция продлилась недолго, поскольку сотрудники полиции задержали активистов. Сообщается, что один из задержанных не имел отношения к происходящему.

Также на улицах Петербурга был замечен автомобиль, разъезжающий с «кровавым» тортом на крыше. Фотографии транспортного средства разлетелись по Сети.

Напомним, что сегодня Вадимир Путин празднует своё 66-летие.

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Автор - Мария Ткаченко
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