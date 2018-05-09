В Петербурге Владимиру Путину пожелали "долгих лет тюрьмы"

Некоторые россияне решили поздравить Владимира Путина с Днём рождения весьма необычным способом. За такую попытку активистов задержали и доставили в отделение полиции.

Несколько человек, закрыв лицо масками, вышли на улицу Восстания. В руках активисты держали длинный баннер с надписью: «Долгих лет тюрьмы». Также граждане задействовали дымовые шашки.

Акция продлилась недолго, поскольку сотрудники полиции задержали активистов. Сообщается, что один из задержанных не имел отношения к происходящему.

Также на улицах Петербурга был замечен автомобиль, разъезжающий с «кровавым» тортом на крыше. Фотографии транспортного средства разлетелись по Сети.

Напомним, что сегодня Вадимир Путин празднует своё 66-летие.