В Украине назвали условия примирения с Россией

Сегодня, 17:31 \\ Политика

Украинский чиновник рассказал о реальном примирении с Россией. Кроме этого, представитель министерства назвал главное условие, при котором это будет возможным. 

 
Георгий Тука высказался о потенциальных отношениях между двумя государствами. По словам политика, главным условием примирения враждующих сторон является реальное желание со стороны федерации. Чиновник надеется, что страны смогут взаимодействовать на партнерской основе. Также Георгий Тука упомянул, что никогда ранее не считал украинцев и россиян «братскими народами». 
Заместитель предполагает, что у Киева нет предвзятого отношения к российскому населению, поэтому украинская сторона вполне может выйти на контакт. 
Напомним, что отношения между Украиной и РФ ухудшились после оккупации российской стороной Крыма. За этим потянулась целая цепочка последствий, рассорившая народы.

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Автор - Мария Ткаченко
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