Дональд Трамп сравнил Демократическую партию США с мафией

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы больше похожи на мафию левого толка и подчеркнул, что они стали "слишком опасными". Об этом он заявил накануне на митинге в городе Топика.

Митинг проходил в субботу в штате Канзас. Глава США заявил, обращаясь к американцам: «У вас будет шанс остановить радикальных демократов». По его мнению, это возможно, нужно только сделать большее представительство республиканцев в Палате и Сенате. Трамп хочет увеличить представительство своей партии. Он подчеркнул, что это необходимо для нормального функционирования его администрации.

Лидер США отметил, что Демократическая партия и так пытается нанести большой вред государству, а потому нужно предотвратить увеличение их числа у власти, иначе это обернется еще большими потерями, на его взгляд. Президент сравнил оппозиционеров Республиканской партии с мафией, он уверен, что именно в эту группировку и превращается политическое сообщество Демократической партии. Республиканцы же, по заверениям Дональда Трампа, чтят закон и верят в его верховенство.

Отмечается, что в ноябре пройдут выборы в Конгресс. Будут избираться члены Палаты представителей и губернаторы штатов. Эти выборы являются как бы промежуточными, ведь они, как правило, проходят между голосованием на пост главы государства. Трамп призывает американцев голосовать за свою партию.

Напомним, ранее сообщалось, что под прицел обсуждения попала супруга Дональда Трампа. Он прибыла в Кению, однако, выбрала крайне неудачный наряд, который многие раскритиковали, сравнив Меланью с колонизатором. Первая леди отметила лишь, что стоит оценивать ее поступки, а не ее одежду, поскольку это гораздо важнее.