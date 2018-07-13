Меланью Трамп в сети высмеяли за наряд рабовладельца, который она примерила в Кении

Сегодня, 09:50 \\ Политика

Супруга Дональда Трампа в очередной раз стала объектом широкого обсуждения в интернете. На этот раз первая леди США оконфузилась из-за неудачно подобранного наряда. Посетив Кению, она надела костюм колонизатора.

 В сети появилась фотография Меланьи Трамп, где она предстала в белоснежной рубашке и такого же цвета шляпе. Однако, по мнению пользователей сети, этот наряд совсем не подходит для путешествия в Африку. Многие высмеяли жену главы США за такой выбор. Они уверены, что этот костюм вызывает слишком явные ассоциации с эксплуатацией африканцев. Особенное возмущение вызвала белая шляпа первой леди, которая, как считают многие, все еще воспринимается в качестве символа доминирования.

Меланья Трамп прокомментировала бурную реакцию в сети. Она заявила, что стоит обращать внимание на дела, а не на одежду. Интересно, что прокомментировали выбор одежды супруги Дональда Трампа не только обычные граждане, но и представители научных кругов. Так, профессор африканской истории Мэтт Каротенуто заявил, что исторический фактор нужно учитывать всегда. «Это все равно, что появиться на собрании афроамериканских производителей хлопка в форме солдата Конфедерации» прокомментировал историк. Французские журналисты тоже критически отнеслись к образу Меланьи Трамп. Один из обозревателей написал об этом на своей странице в Twitter. Жена лидера США посетила в Кении Фонд охраны дикой природы, а также детский дом.

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Автор - Евгения Чернобаб
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