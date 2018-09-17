Великобритания сообщила о готовности осуществить кибератаку против России

Сегодня, 08:06 \\ Политика

Правительство Великобритании заявило, что начнет кибератаку против России в случае нападения последней на одну из стран НАТО. По словам властей, эта атака сможет "выключить свет в Кремле".

 Британские СМИ сообщили о полной готовности к мерам, на которые пойдут власти в случае соответствующих действий со стороны России. Издание The Sunday Times рассказало об этом, сославшись на высокопоставленной лицо в службе безопасности, не называя, однако, его имени.

Как указал неизвестный источник, британские власти намерены использовать весь свой киберпотенциал, если это понадобится. Он подчеркнул, что правительство пойдет на этот шаг, поскольку в стране недостаточно оборонных ресурсов. При этом Великобритания называет в качестве возможных условий применения соответствующих мер решение Путина на захват островов в Эстонии, нападение России на британские войска или совершение вторжения в Ливию.

Напомним, Великобритания не единственная европейская страна, которая собирается предпринимать попытки атаковать Россию в виртуальном пространстве. Ранее глава парламентского комитета по обороне Дании Насер Хадер заявил, что правительству его страны необходимо всерьез рассмотреть возможность кибератаки на Москву.

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Автор - Евгения Чернобаб
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