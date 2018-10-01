В Украине предложили лишить наград Баскова, Киркорова, Повалий и Лободу

В случае принятия Радой соответствующего закона аналогичные последствия настигнут и Ани Лорак, и режиссера Дмитрия Бортко, и многих других известных артистов. Авторы хотят лишить звания "Заслуженный артист Украины".

Депутаты Верховной Рады в Украине выступили с инициативой и внесли законопроект, в соответствии с которым многие популярные артисты могут лишиться почетных наград. Среди них и таких знаменитые фамилии, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Таисия Повалий и другие.

Авторы предложения объяснили свое решение. Они в пояснительной записке указали, что для жителей Украины многие из них были настоящими авторитетами, однако сейчас ситуация, на их взгляд, изменилась. Депутаты уверяют, что артисты, которые выступают с экранов телевизоров с антиукраинскими призывами, не могут носить звание «Заслуженного артиста Украины». Политики уверены, что это требует незамедлительной и суровой реакции с их стороны, к чему они и прибегли. По их мнению, лишение столь почетных наград будет являться правильной и необходимой мерой. Помимо «заслуженного», авторы предлагают лишить и звания «Народного артиста Украины». Эта часть санкций коснется Светланы Лободы и Виталия Козловского. Примечательно, что некоторые знаменитости имеют сразу обе награды и будут лишены сразу всех.

Инициаторы подчёркивают, что принятие этого закона могло бы послужить предупредительной мерой «от антиукраинских проявлений» среди известных деятелей культуры.