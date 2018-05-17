"Единый трезубец": Финляндия считает учения NATO стабилизатором отношений с Россией

Скандинавская страна будет участвовать в мероприятиях в качестве партнера Альянса. Об этом 6 октября рассказал министр обороны Юсси Ниинистё.

В конце месяца NATO начнет в Норвегии учения Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец"). По словам представителя Финляндии, они позволят военным отработать меры по защите одной из стран Североатлантического альянса. Некоторые политические эксперты считают, что учения могут вызвать негативную реакцию со стороны России.

Юсси Ниинистё не согласен с такой позицией. По его мнению, "Единый трезубец" станет стабилизатором для ситуации в Европе. Военные маневры с участием 40 тысяч военных покажут готовность NATO оборонять своих партнеров, а не портить отношения с соседями. Это станет для россиян сигналом об опасных последствиях нападения на потенциального противника. Комментарий министра опубликовала финская газета Iltalehti.