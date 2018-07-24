Джон Керри сообщил о желающих "бомбить Иран" американцах

Бывший госсекретарь оценил политическую обстановку после выхода США из ядерной сделки. С такой речью он 6 октября выступил в Совете по международным отношениям. Слова дипломата передал телеканал Press TV.

Джон Керри сообщил, что решение президента Дональда Трампа лишь накалило ситуацию на Ближнем Востоке. Выйдя из ядерной сделки, США повысило риск конфликта. Его могут катализировать и сами американцы. Политик знает в своей стране людей, желающих, чтобы США начали "бомбить Иран".

Экс-госсекретарь не впервые критикует выход из ядерной сделки по Ирану. В сентябре он называл решение Дональда Трампа опасным и необдуманным. В свою очередь, президент осудил Джона Керри за контакты с иранскими властями. Впрочем, последний не скрывает своего общения с местными политиками.