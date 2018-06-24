"Не будем платить": принц Саудовской Аравии отрицает зависимость от США

Сегодня, 09:13 \\ Политика

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал несправедливым высказывание Дональда Трампа о слабой обороноспособности страны. Свое мнение он выразил во время интервью для Bloomberg.

 Накануне президент США сообщил, что без поддержки Вашингтона правитель Саудовской Аравии не сможет удержать престол дольше двух недель. Дональд Трамп также потребовал от короля Сальмана материального вознаграждения за услуги по защите государства.

Наследный принц отметил, что Саудовская Аравия появилась на 30 лет раньше Штатов и сумела выстоять. По его мнению, угроза для безопасности страны возникнет не раньше, чем через 2 тысячи лет. Мухаммед Аль Сауд напомнил, что под руководством Барака Обамы США противостояли их интересам на Ближнем Востоке. Однако Саудовская Аравия сумела отстоять свою позицию. Например, добились успеха по египетскому вопросу.

Мухаммед Аль Сауд отрицает задолженность перед США. "Не будем платить," - заявил он журналистам. По словам принца, Саудовская Аравия сполна рассчиталась за все вооружение, приобретенное у американцев. Поэтому разговоры о зависимости не имеют оснований. В целом, принц оценил слова Дональда Трампа, как "непонимание".

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Автор - Александр Лубяной
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