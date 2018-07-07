«Мое мнение не учитывается»: Сенцов рассказал, почему прекратит голодовку

Украинский режиссер, которому в России присудили 20 лет тюрьмы, обратился к обществу посредством письма, которое передал его адвокат Дмитрий Динзе. В нем Олег Сенцов поясняет причины своего решения и извиняется перед теми, чьи ожидания он не оправдал.

Сенцов рассказал, что в данный момент его здоровье находится в критическом состоянии. Его органы уже подверглись патологическим изменениям. Из-за этого в колонии, где тот сейчас находится, его решили начинать кормить принудительным путем.

«Мое мнение не учитывается», - написал Сенцов и заявил, что врачи не слушают его из-за того, что он якобы уже не состоянии дать адекватную оценку происходящему.

Олег Сенцов отметил, почему он решил прекратить голодовку. Украинец готов отказаться от протеста из-за того, что его решили начать кормить принудительно. В связи с этим Сенцов решил, что с 6 октября он вынужден прекращать свою голодовку.

Сенцов написал, что он голодал 145 дней. За это время он похудел на 20 килограммов и «надорвал» свой организм. Правозащитник режиссера ранее уже сообщал, что у него начали проблемы с сердцем, почками и печенью. Олег Сенцов поблагодарил всех, кто его поддерживал. Также он принес свои извинения тем, кого он подвел. Как известно, Олег Сенцов решил голодать ради того, чтобы в России отпустили на свободу украинских политзаключенных, о своей свободе он не просил.

«Слава Украине», - написал Сенцов в конце своего письма. Ранее уже сообщалось, что украинский омбудсмен подтвердила решение Сенцова отказаться от голодовки и потребовала, чтобы к нему пустили украинских или европейских врачей.