Украинский омбудсмен подтвердила, что Олег Сенцов прекратил голодовку

По мнению уполномоченной по правам человека в Украине Людмилы Денисовой, Сенцов принял решение об окончании голодовки, так как оказался в очень плохом состоянии и едва ли не стоял «за чертой».

Омбудсмен подтвердила информацию, которую ранее предоставили в России. Олег Сенцов на самом деле прекратил голодовку. Теперь Денисова настаивает на том, что к заключенному украинцу в срочном порядке пустили медиков из Украины или Европы. По словам украинского омбудсмена, в России лгали о том, что состояние Сенцова можно было называть удовлетворительным.

Денисова утверждает, что Олег Сенцов имеет невероятную силу воли, преданность и искреннюю украинскую позицию. С такими качествами, уверяет она, он не мог отказаться от голодовки просто так. По словам Денисовой, на Сенцова регулярно оказывали давление и требовали, чтобы тот снова стал есть и завершил свою голодовку, устроенную в качестве протеста.

Теперь Людмила Денисова переживает, что выход из голодовки может стать серьезной угрозой для жизни и здоровья Олега Сенцова. По словам украинского омбудсмена, процесс выхода и постепенного начала принятия пищи является очень сложным и представляет собой куда большую опасность, чем сама голодовка. В связи с этим Денисова настаивает на необходимости того, чтобы у Сенцова было квалифицированное медицинское сопровождение.

Людмила Денисова заявила, что готова «хоть сегодня» ехать в Россию, если ее пустят в колонию к Сенцову. Украинский омбудсмен утверждает, что ей нужно лично удостовериться в отсутствии угроз для жизни заключенного. «Призываю РФ сохранить жизнь украинца», - решительно указала Денисова в своем Facebook.