Украинских депутатов поместили в список "врагов свободы слова"

Сегодня, 16:34 \\ Политика

Таким образом журналисты протестуют против санкций в адрес отечественных телеканалов. Документ опубликовали сотрудники "112 Украина".

 Накануне члены СНБО вынесли на голосование Верховной Рады вопрос о введении санкций для двух украинских телеканалов "112 Украина" и "NewsOne". Авторы инициативы заявили, что владельцами этих СМИ являются пророссийски настроенные олигархи. Ограничения предусматривают заморозку счетов, аннуляцию лицензий и запрет на предоставление телекоммуникационных услуг. В таких условиях телеканалы работать попросту не смогут.

Большинство из 450 парламентариев поддержали внедрение санкций. Именно их журналисты поместили в собственный список "врагов свободы слова" в Украине. Представители СМИ отметили, что свои голоса в пользу инициативы отдали Юлия Тимошенко и Олег Ляшко. Эти политические лидеры метят на пост президента страны. Ранее они активно поддерживали концепцию свободы слова.

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Автор - Александр Лубяной
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