Трамп рассмешил соцсети туалетной бумагой на ботинке

Сегодня, 13:46 \\ Политика

В таком виде американский президент прогулся от служебного автомобиля до самолета. Видеозапись курьеза попала в Twitter и быстро стала вирусной.

 4 октября Дональда Трамп вылетел с рабочим визитом в город Рочестер на территории штата Миннесота. Пока он поднимался по трапу в салон "борта №1", у него на ботинке развевался клочок бумаги, прилипший к подошве где-то в пути. Ничего не подозревающий президент преодолел ступеньки и невозмутимо помахал присутствующим на пороге самолета. Как можно заметить, никто из сопровождения политика не решился публично указать Дональду Трампу на комичную деталь.

Событие очень рассмешило пользователей социальных сетей, напомним им комедии Лесли Нильсеном. Они предположили, что президент подцепил где-то салфетку или туалетную бумагу. Притом большую поддержку встретил последний вариант. Один из комментаторов даже предположил, что Трамп носит с собой клочок Конституции США. Случай стал поводом для многих мемов, а также ироничных или весьма нелестных высказываний о Дональде Трампе.


Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Комбат уехавшего воевать за Донбасс Пашинина рассказал правду о «героизме» актера

 По словам командира Андрея Гергера, Анатолий Пашинин – «обычный боец». Комбат россиянина, который поехал воевать за Украину, высказался о службе актера и рассказал, как тот на самом деле служит.

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

В Украине озвучили план "Б" на случай запуска "Северного потока-2"

 Об его условиях рассказал Юрий Витренко, который занимает должность главного...

AFP: На 95-м году жизни скончался шансонье Шарль Азнавур

 Печальную новость сообщили корреспонденты французского информационного агентства Agence...

В Украине бронекатера назвали "невидимыми" для флота России

 Украинские боевые суда смогли незаметно для россиян приблизиться к Керченскому проливу....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ