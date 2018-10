Трамп рассмешил соцсети туалетной бумагой на ботинке

В таком виде американский президент прогулся от служебного автомобиля до самолета. Видеозапись курьеза попала в Twitter и быстро стала вирусной.

4 октября Дональда Трамп вылетел с рабочим визитом в город Рочестер на территории штата Миннесота. Пока он поднимался по трапу в салон "борта №1", у него на ботинке развевался клочок бумаги, прилипший к подошве где-то в пути. Ничего не подозревающий президент преодолел ступеньки и невозмутимо помахал присутствующим на пороге самолета. Как можно заметить, никто из сопровождения политика не решился публично указать Дональду Трампу на комичную деталь.

Событие очень рассмешило пользователей социальных сетей, напомним им комедии Лесли Нильсеном. Они предположили, что президент подцепил где-то салфетку или туалетную бумагу. Притом большую поддержку встретил последний вариант. Один из комментаторов даже предположил, что Трамп носит с собой клочок Конституции США. Случай стал поводом для многих мемов, а также ироничных или весьма нелестных высказываний о Дональде Трампе.

Damn! He can’t even take a shit right!!