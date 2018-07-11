Индия заключила договор с Россией о покупке ЗРК С-400 "Триумф"

Вскоре противовоздушная оборона страны будет усилена пятью российскими системами. Так пишет издание Times Now.

Днем ранее президент России Владимир Путин отправился в Индию на 19-й двусторонний саммит. Вместе с индийским премьер-министром Нередрой Моди он присутствовал в Нью-Дели на заключении договора о покупке С-400 "Триумф". Политики ожидают, что российское вооружение даст им весомое преимущество на границе с Китаем.

Помимо этого, представители Индии и России намерены подписать документы для ещё 20 совместных проектов. Одним из них станет строительство индийской станции для космических исследований под Новосибирском. Правительство Индии также рассчитывает получить от российских партнеров 4 новых сторожевых судна проекта 1135. Их общая стоимость достигает 2,5 миллиардов долларов. Об этом Владимир Путин заговорил ещё в 2016 году.

Политические лидеры обсудили и международную обстановку. В частности, ситуацию в Сирии и выход США из ядерной сделки по Ирану. В Индии заявили о высоком приоритете отношений и сотрудничества с Россией. Владимир Путин пригласил Нередру Моди на Дальневосточный форум в следующем году.