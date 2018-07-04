Матвиенко подозревает в аресте сенатора Бочкарева провокацию от Норвегии

Сегодня, 12:39 \\ Политика

Спикер Совета Федерации пытается разобраться в ситуации, которая произошла в Осло 21 сентября. Она прокомментировала действия норвежских коллег во время пресс-конференции.

 Валентина Матвиенко назвала арест сенатора Михаила Бочкарева "театром абсурда". По её словам, в парламенте Норвегии получили письмо из России с требованием объяснить ситуацию. Ответ был вежливым, но без конкретных ответов на вопросы, указанные в послании. Представители Спортинга лишь предложили продолжить сотрудничество.

Напомним, члена Совета Федерации Михаила Бочкарева подозревают в шпионаже. 4 октября норвежский суд в Осло продлил арест сенатора ещё на две недели. Валентина Матвиенко подозревает, что местные власти замыслили надуманное дело против российского политика ради провокации Москвы.

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Автор - Александр Лубяной
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