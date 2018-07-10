Охранники общественного транспорта смогут бить нарушителей электрошокерами

Сегодня, 11:46 \\ Политика

Кого именно - авторы указали в поправках законопроекта. В ноябре Госдума учтет их при втором чтении.

 В феврале парламентарий от "Единой России" Анатолий Выборный вместе с сенаторами Михаилом Козловым и Алексеем Кондратьевым выступили с инициативой выдать охранникам общественного транспорта гражданское оружие. Конкретно электрошокер. Соответствующие изменения планируют внести в закон "О транспортной безопасности".

Инициативная группа отмечает, что российское законодательство позволяет охранникам транспортных объектов с наибольшим скоплением людей вооружаться огнестрельным оружием и спецсредствами для обезвреживания нарушителей. Это касается крупных вокзалов и аэропортов. Однако стражи порядка в электричках, метро и других массовых видов общественного транспорта остаются безоружными.

Постановление правительства должно определить, какие нелетальные средства можно носить охранникам упомянутых объектов. Согласно поправкам, сотрудникам охраны запретят бить электрошокерами несовершеннолетних, инвалидов и женщин. Однако им можно не разбираться в этих нюансах при групповом нападении, которое может привести к смерти пассажиров или самого носителя спецсредства.

Те же требования касаются боевого оружия. Законопроект предлагает вооружать огнестрельными единицами охранников Минтранса, обеспечивающих безопасность на крупных транспортных объектах. По словам авторов, такие меры позволят усилить защиту граждан. В том числе - от террористов.

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Автор - Александр Лубяной
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