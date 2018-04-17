За шпионаж Белоруссия нарекла персонами нон-грата двух иностранцев

Личности обвиняемых пока не известны, так как в КГБ не стали их раскрывать. Данные передал сотрудник службы Валерий Вакульчик.

Белоруссия сделала важное заявление, согласно которому она нарекла персонами нон-грата двух иностранцев. Это значит, что данные граждане являются "нежелательными лицами" в стране. Они больше не смогут занимать на ее территории дипломатические должности. При этом, хотя представитель Комитета госбезопасности не обязан объяснять причины произошедшего, он уточнил, что иностранцы были наказаны за шпионаж.

Ранее зарубежные СМИ сообщили о том, что за попытку совершения кибератаки четырех иностранцев депортировали из Нидерландов. Как оказалось, все они являются гражданами России.