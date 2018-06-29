Авиация Балтийского флота вооружилась модернизированными вертолетами Ка-27М

Сегодня, 10:20 \\ Политика

Воздушная техника будет искать в море подводные лодки противника. Для этого она получила самое передовое оборудование российского производства.

 Военнослужащие Балтийского флота России официально приняли модернизированные вертолеты Ка-27М на вооружение и разместили их на базах морской авиации. Техники подготовили транспорт к работе в зимний период, а пилоты прошли дополнительную подготовку. Она позволит летному составу применять новые технические средства.

По данным телеканала "Звезда", модернизация коснулась бортового радиоэлектронного оборудования. Разработчики внедрили в Ка-27М новые радиоакустические устройства для выявления субмарин в толще воды. Кроме того, вертолеты вооружились улучшенными средствами поражения. Изменения затронули также оборудования для связи. Теперь пилоты Ка-27М смогут куда эффективнее передавать ценную информацию на удаленные командные пункты и общаться с экипажами других вертолетов.

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Автор - Александр Лубяной
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