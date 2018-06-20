Экс-президент Южной Кореи проведет 15 лет за решеткой из-за коррупции

В общей сложности, Ли Мён Бака обвинили в 16 правонарушениях. Подробности ситуации рассказал местный телеканал YTN.

Правоохранители Южной Кореи заподозрили экс-президента в коррупции и провели расследование. Они выяснили, что политик тайно управлял делами компании DAS, производящей автомобильные запчасти. Хотя формально предприятие записано на его брата. Как установили следователи, Ли Мён Бак при помощи организации вел теневую бухгалтерию.

Ещё одним фактом коррупции стала сделка с Samsung Electronics. Обвинители доказали, что экс-президент брал взятку от представителей компании, чтобы последнюю не привлекли к ответственности за неуплату налогов. Кроме того, Лим Мён Бака самого обвинили в уклонении от уплаты налогов. А также в злоупотреблении служебными полномочиями и прочих должностных преступлениях.

По решению суда бывшего политического лидера признали виновным и поместили за решетку. Он не только проведет 15 лет в местах лишения свободы, но ещё и выплатит 11,5 миллионов долларов в качестве штрафа. СМИ отмечают, что власти Южной Кореи посадили уже четвертого экс-президента страны.