Правительство позволит АЗС продавать пиво и слабоалкогольные напитки

Сегодня, 09:03 \\ Политика

Это поможет компаниям сохранить доход при сдерживании цен на топливо. Проект ещё в 2017 году предложил астраханский сенатор Геннадий Орденов.

 Продавать слабоалкогольные напитки АЗС запретили в 2011 году. Политики проанализировали результаты и пришли к выводу, что меры не дают положительного эффекта. Не имея возможности приобрести спиртное на заправках, водители находят его в других розничных магазинах и все равно попадают в ДТП. Так в 2010 году, до запрета, правоохранители зафиксировали 11,8 тысячи автомобильных аварий с нетрезвыми участниками. А в 2015 году таких произошло 16 тысяч.

В то же время, заправки потеряли значительную часть своей прибыли. Без алкогольной продукции компании были вынуждены закрывать нерентабельные магазины при АЗС. По данным издания "Ведомости", члены правительства решили исправить ситуацию на совещании у вице-президента Дмитрия Козака. АЗС должны снова получить право на продажу пива, вина и других напитков крепостью не выше 16,5%. Это должно улучшить финансовое положение топливных компаний и удержать их от очередного повышения цен.

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Автор - Александр Лубяной
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