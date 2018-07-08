В Украине рассказали о ракете, способной "достать до Москвы"

Сегодня, 08:42 \\ Политика

Новое вооружение даст стране весомое преимущество в конфликте с Россией. Об этом заявил военный эксперт Валентин Бадрак.

 Он утверждает, что на фоне противоречий с восточным соседом в Украине начался "всплеск" развития отечественных технологий. В первую очередь - военных. Разработчики активизировались и теперь способны производить больше продукции, чем нужно украинским войскам.

Как рассказал Валентин Бадрак, инженеры способны создать для Украины улучшенную модель баллистической ракеты. Её дальность поражения будет достигать 1,5 тысяч километров. Этого хватит, чтобы "достать до Москвы". Как отметил эксперт, вооружившись парой сотен таких ракет Украина сможет "диктовать свои условия" властям России и увереннее идти по пути североатлантической интеграции.

Летом о подобном проекте сообщал генерал-лейтенант Игорь Романенко. Украинский военный выразил мнение, что инженерам стоит улучшить ракеты "Гарпун" и "Гром-2", увеличив их дальность полета с 300 до нескольких тысяч километров.

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Автор - Александр Лубяной
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