В Украине озвучили план "Б" на случай запуска "Северного потока-2"

Об его условиях рассказал Юрий Витренко, который занимает должность главного коммерческого директора компании по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа "Нафтогаз".

Накануне Витренко побывал гостем эфира "Пятого канала". Обсуждая с ведущим положение, в котором может оказаться Украина, если большой российский проект "Северный поток-2" начнет действовать, он рассказал о неком плане "Б", заготовленном именно на этот случай.

Как оказалось, когда его запуск произойдет, Украина потребует от России выплаты в размере 12 миллиардов долларов. Чтобы получить данную сумму, ее юристы уже отправили иск в Международный арбитраж. Согласно словам коммерческого директора "Нафтогаза", в данном случае Украина стала жертвой, так как ее газотранспортная система будет простаивать.