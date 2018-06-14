В Украине озвучили план "Б" на случай запуска "Северного потока-2"

Сегодня, 08:30 \\ Политика

Об его условиях рассказал Юрий Витренко, который занимает должность главного коммерческого директора компании по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа "Нафтогаз".

 Накануне Витренко побывал гостем эфира "Пятого канала". Обсуждая с ведущим положение, в котором может оказаться Украина, если большой российский проект "Северный поток-2" начнет действовать, он рассказал о неком плане "Б", заготовленном именно на этот случай.

Как оказалось, когда его запуск произойдет, Украина потребует от России выплаты в размере 12 миллиардов долларов. Чтобы получить данную сумму, ее юристы уже отправили иск в Международный арбитраж. Согласно словам коммерческого директора "Нафтогаза", в данном случае Украина стала жертвой, так как ее газотранспортная система будет простаивать.

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Автор - Мартина Корф
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