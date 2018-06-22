В Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара погибли 73 человека. Так заявил генерал-майор Игорь Кириллов, руководящий российскими войсками радиационной, химической и биологической защиты.

По данным Минообороны, в исследовательском учреждении практически одновременно скончались десятки добровольцев. Представитель ведомства обвинил США в том, что они проводили опыты токсичных препаратов или биологических ядов под видом медицинской помощи жителям Грузии. В конце 2015 года смертельные последствия настигли 24 подопытных. Однако ученые проигнорировали международное законодательство и волю участников программы, чтобы продолжить эксперименты. После этого умерли ещё 49 пациентов Центра. Причина их смерти не разглашается.

Игорь Кириллов сообщил, что ценную информацию россиянам передал Игорь Гиоргадзе, ранее занимавший пост министра госбезопасности. Официально в исследовательской лаборатории проходили клинические испытания лекарственного препарата "Совалди". Их организовала компания "Гилеад Сайенсиз" из США. Акциями этой компании обладает американский экс-министр обороны Дональд Рамсфелд.

Помимо прочего, в Центре Лугара оказались патентные документы, описывающие устройства новых типов боеприпасов. Они содержат капсулы для химических или биологических отравляющих веществ. Например, ядами или инфекционными микроорганизмами. Минооброны России требует от США и Грузии объяснений относительно таких разработок.