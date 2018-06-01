Верховная рада поддержала уголовное наказание за "унижение украинского языка"

Сегодня, 17:36 \\ Политика

4 октября украинские парламентарии в первом чтении приняли новый законопроект. Он обяжет госслужащих свободно говорить на украинском и не пренебрегать им в публичных выступлениях.

 Инициативная группа предложила внедрить новый закон, который укрепит исключительный статус национального языка. Документ предусматривает, что за публичное "унижение украинского языка" гражданина постигнет уголовная ответственность в виде штрафа или лишения свободы. Большинство депутатов Верховной Рады такую идею поддержали.

Согласно законопроекту, за неуважение к языку заурядным гражданам придется выплатить до 50 необлагаемых минимальных доходов. Кроме того, нарушителей будут арестовывать на полгода или сажать в колонию на срок до трех лет. Для чиновников штраф куда больше до 400 минимумов доходов. Такое наказание им могут присудить за использование иностранного языка в государственных учреждениях. Если это произойдет в эфире радио или телеканала - штраф вырастает до 500-600 минимумов.

Первая версия проекта предлагала создать в стране Центр украинского языка (обычный и терминологический) и Службу языковых инспекторов. Однако авторы решили убрать эти пункты, чтобы не плодить лишние регулирующие органы. Однако осталась Национальная комиссия по стандартам государственного языка, а также Институт уполномоченного по его защите.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Комбат уехавшего воевать за Донбасс Пашинина рассказал правду о «героизме» актера

 По словам командира Андрея Гергера, Анатолий Пашинин – «обычный боец». Комбат россиянина, который поехал воевать за Украину, высказался о службе актера и рассказал, как тот на самом деле служит.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

В Украине бронекатера назвали "невидимыми" для флота России

 Украинские боевые суда смогли незаметно для россиян приблизиться к Керченскому проливу....

«Выгнали, как собаку»: Маргарита Овсянникова покинула «Дом-2»

Девушка не шутила, сообщая о том, что больше в шоу она не появится. Отец Маргариты...

Собянин: В ближайшие три года в Москве планируется построить 23 бассейна

Это на 7 бассейнов меньше, чем в предыдущем обещании мэра.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ