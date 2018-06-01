Верховная рада поддержала уголовное наказание за "унижение украинского языка"

4 октября украинские парламентарии в первом чтении приняли новый законопроект. Он обяжет госслужащих свободно говорить на украинском и не пренебрегать им в публичных выступлениях.

Инициативная группа предложила внедрить новый закон, который укрепит исключительный статус национального языка. Документ предусматривает, что за публичное "унижение украинского языка" гражданина постигнет уголовная ответственность в виде штрафа или лишения свободы. Большинство депутатов Верховной Рады такую идею поддержали.

Согласно законопроекту, за неуважение к языку заурядным гражданам придется выплатить до 50 необлагаемых минимальных доходов. Кроме того, нарушителей будут арестовывать на полгода или сажать в колонию на срок до трех лет. Для чиновников штраф куда больше до 400 минимумов доходов. Такое наказание им могут присудить за использование иностранного языка в государственных учреждениях. Если это произойдет в эфире радио или телеканала - штраф вырастает до 500-600 минимумов.

Первая версия проекта предлагала создать в стране Центр украинского языка (обычный и терминологический) и Службу языковых инспекторов. Однако авторы решили убрать эти пункты, чтобы не плодить лишние регулирующие органы. Однако осталась Национальная комиссия по стандартам государственного языка, а также Институт уполномоченного по его защите.