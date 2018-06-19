Правительство хочет заставить россиянок рожать пораньше

Сегодня, 15:43 \\ Политика

Власти Росси намерены применять меры, чтобы преодолеть снижение рождаемости в стране. Такой документ опубликовали 1 октября. Он посвящен основным направлениям деятельности министерств до 2024 года.

 Правительство составило для себя "дорожную карту" реализации майских указов президента Владимира Путина. В рамках этих распоряжений чиновники хотят достичь "позитивных демографических трендов". Среди них: уменьшение смертности, продление срока здоровой жизни и повышение темпов рождаемости. Последнему уделено особое внимание.

Среди причин сокращения населения России правительство заметило уменьшение количества россиянок, способных к рождению детей. Поэтому оно намерено ввести дополнительные меры, способные заставить женщин не затягивать с первенцами и рожать ребенка пораньше. Такая стимулирующая политика станет актуальной для регионов, отстающих по суммарному коэффициенту рождаемости от среднего показателя по России. Кроме того, меры планируют применить в субъектах на Дальнем Востоке.

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Автор - Александр Лубяной
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