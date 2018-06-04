Почему Путин и Курц не договорились о Донбассе?

Согласно новостным анонсам, предварявшим вчерашний совместный бриффинг лидеров двух стран, австрийский канцлер выдал аванс доверия российскому президенту, заявив, что «мир в Европе возможен только с Россией». Но встреча показала, что есть некоторые различия в стратегическом планировании двух государственных руководителей.

Причин, по которым Путин отказался обсуждать с австрийским коллегой вопросы судьбы Донбасса, несколько. И обусловлены они обязательствами, которыми российский президент связан по нескольким позициям. Прежде всего, он не может взять на себя ответственность единолично решать вопрос о вводе миротворцев на территорию самопровозглашённых народных республик, на чём настаивает канцлер. Решение этого вопроса должно осуществляться в рамках минского формата, реализация которого обсуждалась накануне в столице Беларуси, но не продвинулась там сколько-нибудь заметно с мёртвой точки. Путин не может брать на себя полномочия трёхсторонней комиссии и с этой точки зрения он прав, уйдя от обсуждения вопроса.

С другой стороны, он связан обязательствами перед жителями Донбасса и не может допустить реализации угроз, которые несёт с собой передача территорий региона под контроль международных миротворческих сил. Такая практика уже использовалась в бывшей Югославии и результаты её мало утешительны. Она с высокой вероятностью обернётся геноцидом против местного населения и потому неприемлема для российской стороны, сохраняющей за собой роль гаранта основных прав жителей восставших областей, их права на жизнь, а также той постоянной гуманитарной помощи, которая им оказана Россией.

И, в третьих, с точкой зрения некоторых российских аналитиков, которую выразил вчера первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью ведущему украинскому изданию, вряд ли можно согласиться. Повторяя тезис о том, что не следовало удерживать ополчение Донбасса от наступления в 2014 году, российский функционер оставил за скобками, что это наступление поддерживалось контингентом добровольцев из России. И, кроме того, он и рассуждающие подобным образом аналитики предпочитают умалчивать, что, добиваясь международного признания результатов референдума 2014-го года о присоединении крымской автономии к России, Путин одновременно во имя мира и стабильности вынужден был взять на себя обязательство о сохранении территориального статуса Украины на Востоке.

Логика дипломатии не всегда совпадает с возможностями военно-стратегического потенциала стран-участниц международных обязательств и соглашений. Поэтому во вчерашней ситуации австрийский канцлер напрасно старался, провоцируя Путина «слить» Донбасс, на что он, конечно, никогда не пойдёт. Реальные обязательства, включая трудную миссию гаранта и миротворца, не позволяют российскому лидеру допустить какое бы то ни было обострение в этом регионе. Это положение прекрасно понимают его политические оппоненты на Украине и во всём западном мире, и поэтому существенных изменений в ситуации надо ожидать только в результате методичной и целенаправленной работы по укреплению внутренней стабильности России и росту её международного авторитета. Последнему ничуть не препятствует сдержанность президента в вопросах региональной политики, которую он не спешит обсуждать публично, отдавая себе и другим ясный отчёт в своих компетенциях.