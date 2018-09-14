Нидерланды депортировали четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО‍

Сегодня, 13:59 \\ Политика

Данные передала для СМИ Анка Бейлевелда, которая занимает в местном правительстве должность главы Министерства обороны. По ее словам, граждане РФ хотели взломать сервера международной организации.

 Корреспонденты телеканала "Би-би-си" сообщили новость о том, что из Нидерландов выслали граждан Российской Федерации. Согласно информации, которую она предоставили, депортировали четырех россиян. Известно, что их обвинили в попытках совершить кибератаку на сервера ОЗХО‍, находясь за границей.

 Источником информации стали голландские спецслужбы. Их сотрудники заявили, что предотвратили нападение хакеров на Организацию по запрещению химического оружия. При этом они уточнили, что преступные действия пытались совершить граждане России, за что их и депортировали. По их данным, принудительная высылка из страны была совершена 13 апреля текущего года.

В спецслужбах уверенны, что знают, зачем россияне пытались совершить взлом базы данных организации. По словам их представителей, "шпионы" хотели достать информацию о крушении MH17. Фотографии россиян попали в сеть.

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Автор - Мартина Корф
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