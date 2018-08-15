Захарова опровергла возможность обмена Сенцова на Бута и Ярошенко

Сегодня, 13:04 \\ Политика

Стало известно о реакции представителей правительства РФ касаемо политических заключённых.

Сообщается, что в МИД опровергли возможность обмена украинского кинорежиссёра Олега Сенцова на россиян, находящихся в заключении на территории США. Согласно заявлению официального представителя ведомства Марии Захаровой, данное заявление было воспринято с удивлением. Она подчёркивает, что этой договорённости не существует и подобная информация является недостоверной.

Накануне в СМИ сообщалось, что главным условием возвращения Сенцова в Украину из колонии "Белый медведь" называют выдачу граждан РФ Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марии Бутиной. Более того - в Кремле были готовы обсудить этот вопрос с Вашингтоном, не включая в переговоры в Киев.

Напомним, украинец Олег Сенцов был отправлен в колонию строгого режима на 20 лет из-за обвинений в терроризме.

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Автор - Татьяна Сазонова
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