Опубликован подписанный Путиным пакет пенсионных законов

Вечером 3 октября президент России Владимир Путин подписал пакет пенсионных законов, часть которых вступят в силу с 1 января будущего года. Несколько статей из этих законов – с 1 января 2015 года.

Новые законы призваны изменить пенсионное законодательство и гарантируют людям предпенсионного возраста не только предоставление выходного дня для прохождения диспансеризации, но и уголовную защиту за их увольнение. Конфискованные у коррупционеров средства будут направляться в Пенсионный фонд Российской Федерации. По прогнозам Федерального казначейства, объем этих средств за 2019-2024 годы составит около 1,8 млрд рублей.

Также Россия ратифицировала Конвенцию о минимальных нормах социального обеспечения, принятую в 1952 году и определяющую коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости - в 40%. Конвенция подписана 55 государствами и включает основные виды социального обеспечения – медицинское обслуживание, обеспечение по инвалидности, старости, потере кормильца, материнству. Пенсионный возраст россиян начнет повышаться с 2019 года. Возраст выхода на пенсию у мужчин будет определяться 65-ю, а у женщин – 60-ю годами. Чтобы стать пенсионером ранее этого срока, стаж должен быть соответственно 42 и 37 лет. Граждане предпенсионного возраста будут получать пособие по безработице в среднем в 3 раза больше остальных. Матери, имеющие трех и более детей на пенсию смогут выйти по льготному режиму. Документы размещены на интернет-портале правовой информации.