МИД РФ объяснило роль комплексов С-300 в Сирии

Российские зенитно-ракетные установки должны усилить возможности ПВО. Так 4 октября заявил заместитель министра Сергей Вершинин.

17 сентября российский самолет Ил-20 сбила ракета, выпущенная ПВО Сирии в ответ на действия израильского F-16 Fighting Falcon. Как выяснили в Минобороны, истребитель прикрылся разведчиком из России в надежде, что последний не собьют. После этого инцидента Москва решила поставить сирийскому правительству ЗРК С-300.

По словам замглавы МИД РФ, комплексы должны изменить ситуацию в регионе, обеспечив лучший уровень противовоздушной обороны. Сергей Вершинин подчеркнул, что речь идет именно о защите. К тому же, Россия намерена реализовать меры, заявленные ранее руководителем Минобороны Сергеем Шойгу.

Представитель МИД отдельно прокомментировал позицию Израиля, который не намерен останавливать свои агрессивные действия даже после крушения российского самолета. Сергей Вершинин воззвал к здравомыслию израильского правительства. Он надеется, что местные власти учтут последствия инцидента и перестанут делать из Сирии зону разрешения стороннего конфликта.