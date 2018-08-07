После скандала с конфетами Roshen в Крыму украинские журналисты посетили закрытую фабрику Порошенко в Липецке

Сегодня, 10:57 \\ Политика

Ранее появилась информация о том, что продукцию Roshen 20 сентября этого года купили в Крыму. Украинские журналисты решили проверить, работает ли кондитерский завод Петра Порошенко в Липецке.

 Корреспондент украинского издания УНИАН Роман Цымбалюк отправился в Липецк, чтобы воочию удостовериться в том, что завод президента Украины в России не работает. Оказалось, что фабрика действительно закрыта. На предприятии журналисты увидели лишь сотрудников охраны и нескольких работников, следящих за уборкой.

Украинцы посетили закрытую фабрику и отметили, что две производственных площадки завода не работают, а третья, которая должна была стать самым мощным кондитерским предприятием России, вовсе не достроена.

 После скандала с конфетами Roshen в Крыму корпорация Петра Порошенко официально опровергла производство продукции в России. Украинские кондитеры предполагают, что конфеты завода президента Украины появились на полуострове уже давно. Якобы, конфеты могут являться остатками старых запасов.

Теперь же украинские журналисты удостоверились, что завод в Липецке действительно закрыт. Ранее сообщалось, что в Украине предложили запретить законом понятие «русский мир». А не так давно Петр Порошенко говорил о миротворцах в Донбассе и завил, что из-за позиции России вопрос размещения миротворческих войск зашел в «московский тупик».

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Автор - Анна Пушкина
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