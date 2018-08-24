Пенс: "Вмешательство" России меркнет на фоне действий Китая

Вице-президент США пересказал фразу, которую услышал от одного из высокопоставленных чиновников государственной разведывательной службы.

Майк Пенс, который в правительстве Соединенных Штатов Америки занимает должность вице-президента отправил документ, текст которого попал в руки СМИ, в том числе корреспондентов Reuters. Цитата из его речи гласит, что он возмущен действиями Китая по всей стране. Чтобы пояснить, почему он также считает, что "попытки вмешательства" оказываются незначительными на фоне действий Китая, он привел несколько аргументов.

Пенс привел данные американской разведывательной службы, согласно которым Пекин старается внедрить по США своих агентов, а также распространяет пропаганду своей политики. В частности, сотрудники службы считают, что правительство Китая собирается использовать в своих целях разногласия, которые появляются между государственными и муниципальными властями.

По словам вице-президента США, оно даже упорно пыталось надавить на местных предпринимателей, чтобы те восставали против торговой политики, которую начали вести в стране. Последней каплей он назвал инцидент с американским эсминцем, рядом с которым китайский корабль совершил опасный маневр. Именно по этим причинам Пенс сказал, что даже вмешательство" России меркнет в связи с последними событиями.