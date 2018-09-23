Украинские суда готовы с боем прорываться через Керченский пролив

Экипаж кораблей "Донбасс" и "Корец" готовился смывать российских пограничников в море водой из пожарных шлангов. Об этом СМИ рассказал руководитель операции капитан первого ранга Дмитрий Коваленко.

22 сентября украинские суда прошли через Керченский прорыв в Азовское море, минуя арки Крымского моста. Дмитрий Коваленко утверждает, что намеренно не стали запрашивать разрешение у российской стороны, дабы продемонстрировать свое право свободно пользоваться этими водами. По его словам, крымских пограничников просто поставили перед фактом.

В то же время, обстановка сложилась очень неспокойная. Дмитрий Коваленко допускал, что придется прорываться через военных России. Поэтому украинские моряки были готовы к бою: снарядили боевые группы и зарядили пулеметы. Капитан отметил, что двух военнослужащих в полном обмундировании руководство поставило на виду у россиян в качестве предупреждения.

Напомним, ранее ситуацию прокомментировал Александр Регула, командир одного из бронекатеров сопровождения. По его словам, корабли типа "Гюрза-М" смогли незаметно попасть в Керченский пролив практически в упор к российским пограничникам. "Невидимыми" катера сделала особая конструкция.