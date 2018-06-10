Комбат уехавшего воевать за Донбасс Пашинина рассказал правду о «героизме» актера

По словам командира Андрея Гергера, Анатолий Пашинин – «обычный боец». Комбат россиянина, который поехал воевать за Украину, высказался о службе актера и рассказал, как тот на самом деле служит.

Анатолий Пашинин был известным российским актером. Однако, с еще большей силой о нем заговорили после того, как он отправился воевать за Донбасс. Пашинин часто дает поводы для скандалов. Не так давно он уже говорил, что поехал в Украину, чтобы «позатыкать бабулькам рты». В этот раз о службе Пашинина рассказал не он сам, а его комбат Андрей Гергер.

Гергер указал, что в Пашинине нет ничего «экстраординарного». По словам кобмата, актер был на передовой всего один месяц. Гергер указывает, что в Донбассе некоторые военные служат по три года, так что говорить о «героизме» Пашинина он не может.

По словам комбата уехавшего воевать за Донбасс артиста, Анатолий Пашинин приехал в Украину и заявил, что хочет воевать. Его инициатива была принята, актера отправили в Донбасс. Гергер раскрыл правду о Пашинине и указал, что сейчас тот не находится на передовой. Якобы, актер находится в Киеве. По словам комбата, в украинской столице Анатолий Пашинин готовит «революцию» и «все спасает».

Комбат также дал свой комментарий по поводу заявления Пашинина о том, что СБУ ведет за ним слежку. По словам Гергера, в этом нет ничего страшного, так как на прослушке стоят «все и всё», а особенно бойцы передовой. В СБУ факт слежки за Пашининым опровергли, хотя тот утверждал, что эти «мерзавцы» следят за всей его жизнью.