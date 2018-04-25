В Раде потребовали от России отдать 30 тысяч вагонов

Ирина Геращенко - первый зампредседателя Верховной Рады Украины, заявила, что Киев требует от Москвы вернуть 30 тысяч ж/д вагонов, которые, по ее словам, были нагло украдены. Также, Геращенко добавила, что 85 вагонов, которые были куплены в кредит с помощью одного из Европейских банков, за который по сей день платит Украина, после начала "российской агрессии" остались на "оккупированной Россией территории", т.е. в ДНР и ЛНР, подчеркивает депутат из Рады.

«Очевидно, что мы также обратимся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи», — добавила Геращенко.

Отметим, что слова заместителя председателя о возврате вагонов звучат достаточно странно. Не так давно Украина заявляла, что она независимая от России страна, причем во всех смыслах, что ее успехам Россия может только позавидовать и что Украина ведет войну против российских сепаратистов не по своей воли, но довольно-таки успешно.

Министерство иностранных дел России высказало свое мнение, что утверждения госпожи Геращенко являются очередной клеветой в сторону РФ, и что Украина вновь хочет раздуть конфликт, но теперь не с помощью кораблей Крыма, как это было некоторое время назад, а с помощью вагонов.

Россия далеко ни раз заявляла, что не является каким-либо врагом для Украины и никак непричастна к событиям, которые развернулись на юго-востоке "Незалежной" с 2014 года.

Если углубиться сильнее, то состояние железнодорожных путей, да и всей ж/д отрасли Украины в целом, оставляет желать лучшего. По сообщениям в СМИ, в начале сентября «Укрзализныця» начала массовые сокращения своих рабочих. Уже уволено более 6 тысяч человек.