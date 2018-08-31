"Танцевальная королева": Тереза Мэй взорвала сеть своим выходом на собрании консерваторов

Сегодня, 18:35 \\ Политика

Тереза Мэй снова оказалась в центре внимания из-за своих хореографических способностей. Премьер-министр станцевала под песню шведской группы ABBA «Dancing Queen».

 

Женщина-политик посетила собрание консерваторов Великобритании. Когда пришло время выступления премьер-министра, в помещении заиграла песня «Dancing Queen».  Поскольку путь к трибуне был долгим, Тереза Мэй решила скрасить его своим танцем.

Члены партии и гости собрания встали и начали аплодировать премьер-министру. Однако они пребывали в полном недоумении из-за неуклюжих движений чиновника.

Настоящий шквал эмоций разгорелся и в комментариях к соответствующему видео. Пользователи Сети высмеяли женщину-политика и назвали её «роботом». Один из юзеров указал, что «за такие танцы ему самому стыдно».

Напомним, что своим хореографическим «талантом» Тереза Мэй ранее отличилась в Найбори, куда приехала ради штаб-квартиры ООН. Премьер-министр станцевала с африканцами под их национальную композицию.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Ткаченко
Главное за неделю

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом рынке энергоносителей можно ограничить путем морской блокады. На такие слова поспешил ответить глава Чечни Рамзан...

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Игорь Стрелков: Перспективы победы Русского Дела на Украине почти призрачны

Бывший сотрудник ФСБ и экс-министр обороны ДНР спрогнозировал будущее Республики Беларусь...

«Выгнали, как собаку»: Маргарита Овсянникова покинула «Дом-2»

Девушка не шутила, сообщая о том, что больше в шоу она не появится. Отец Маргариты...

"Влюбились друг в друга": Трамп пошутил о своих отношениях с Ким Чен Ыном

 Американский лидер Дональд Трамп рассказал, чтоза время его президентства отношения...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ