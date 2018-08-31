"Танцевальная королева": Тереза Мэй взорвала сеть своим выходом на собрании консерваторов

Тереза Мэй снова оказалась в центре внимания из-за своих хореографических способностей. Премьер-министр станцевала под песню шведской группы ABBA «Dancing Queen».

Женщина-политик посетила собрание консерваторов Великобритании. Когда пришло время выступления премьер-министра, в помещении заиграла песня «Dancing Queen». Поскольку путь к трибуне был долгим, Тереза Мэй решила скрасить его своим танцем.

Члены партии и гости собрания встали и начали аплодировать премьер-министру. Однако они пребывали в полном недоумении из-за неуклюжих движений чиновника.

Настоящий шквал эмоций разгорелся и в комментариях к соответствующему видео. Пользователи Сети высмеяли женщину-политика и назвали её «роботом». Один из юзеров указал, что «за такие танцы ему самому стыдно».

Напомним, что своим хореографическим «талантом» Тереза Мэй ранее отличилась в Найбори, куда приехала ради штаб-квартиры ООН. Премьер-министр станцевала с африканцами под их национальную композицию.