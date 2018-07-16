"Гражданин мира": брат Жерара Депардье не откажется от российского гражданства

Аллен Депардье не боится санкций Запада и открыто приехал в Крым. Он рассказал о своих политических взглядах в Симферополе на международном "Форуме мира".

Выступая на пресс-конференции, французский актер вспомнил ситуацию своего знаменитого брата Жерара Депардье. В 2012 году он попросил российское гражданство у Владимира Путина и получил свой паспорт. Аллен не откажется от такой чести, если власти России ему её предложат. Он отметил, что считает себя "гражданином мира" и не чурается любого гражданства, будь оно российским, украинским или французским.

Артист осознает свои шансы попасть под антироссийские санкции за поездку в Крым. Однако без опаски рассказал всем своим друзьям, что отправился на форум по приглашению. Он также заявил о поддержке России в международном конфликте. Аллен Депардье доволен путешествием и намерен посетить Крым ради форума в 2019 и 2020 годах.

При первом визите на полуостров он уже успел осмотреть местные достопримечательности. Аллен Депардье высоко оценил красоту региона и открытость местных жителей. По его словам, Россия и Крым вызывают доверие. Актер выразил свою уверенность в успехе российского народа.