"Ошибка любой империи": Путин осудил США за подрыв доверия к доллару

Страна совершает "колоссальную ошибку", ведя политику протекционизма. Об этом российский президент заявил 1 октября в рамках "Российской энергетической недели".

На пленарном заседании Владимира Путина попросили оценить перспективы возможного запрета США на международные расчеты в долларах для Ирана. Накануне Вашингтон объявил о выходе из ядерной сделки и введении антииранских санкций. Уже действуют ограничения на торговлю. На подходе вопрос экспорта углеводородов и возможность использовать доллары.

По мнению политического лидера, такие санкции нанесут вред и Вашингтону. Владимир Путин осудил США за высказывания, грозящие подрывом доверия к их национальной валюте у международного сообщества. Он отметил, что американцы "пилят сук, на котором сидят". И это "ошибка любой империи". Президент России отметил, что политики могут чувствовать свою неуязвимость к негативным последствиям, которые в итоге наступают.

А вот действия Европы Владимир Путин оценил весьма положительно. Страны стараются реализовать свои обязательства по ядерной сделке ради стабильности в политических и экономических отношениях.