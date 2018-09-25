Совфед одобрил закон о пенсионной реформе большинством голосов

3 сентября верхняя палата российского парламента рассмотрела проект на очередном заседании. Документ ожидает лишь подписи президента Владимира Путина.

Совфед одобрил пенсионную реформу. Закон приняли большинством голосов. Лишь пятеро политиков отдали свои голоса против изменений в пенсионное законодательство.

Напомним, впервые о новой реформе в правительстве заговорили весной 2018 года - после инаугурации Владимира Путина. В июле Госдума приняла законопроект в первом чтении. Вскоре президент России выступил в прямым телеобращением, в котором предложил ряд изменений. Главное из них коснулось возраста выхода на пенсию у женской половины населения. В окончательном чтении парламентарии учли поправки Владимира Путина и приняли закон вместе с ними.

Так женщинам предстоит уходить на пенсию в 60 лет, а мужчинам - в 65. При досрочном выходе - 37 и 42 года соответственно. При этом многодетные матери смогут получать выплаты раньше. Ещё одним важным моментом являются меры по защите работников в предпенсионный период. Согласно закону, они будут получать более высокое пособие по безработице. А желающих уволить пожилых людей по причине возраста настигнет уголовное наказание. Накопительную пенсию россиянки смогут получать с 55 лет, а россияне - с 60. Отдельные льготы получат пенсионеры из сел и обладатели недвижимости.