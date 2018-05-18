Президент Армении отправил в отставку шесть министров двух партий

Рано утром 3 октября президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку шесть министров, которые представляли партии «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Указы президенты опубликованы на его сайте.

Так, своих должностей лишились:

Ашот Акопян - Минтранспорта;

Левон Ваградян - Минспорта и делам молодежи;

Грачье Ростомян - Министерство чрезвычайных ситуаций;

Артур Григорян - Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов;

Арцвик Минасян, Минэкономразвития;

Артур Хачатрян - Министр сельского хозяйства.

Отставкой министров стала позиция выдвинувших их партий.

Более часа продолжались переговоры с представителями партий, после чего премьер-министр Армении Пашинян рассказал о договоренностях, которые удалось достигнуть во время переговоров. В скором времени Пашинян подаст в отставку, но продолжит работать исполняющим обязанности. Политические партии Армении кандидатур на пост премьер-министра выдвигать не будут.

«Причиной кризиса является то, что Национальное собрание не представляет граждан страны. И, следовательно, для решения этого кризиса есть только один вариант, и это - проведение внеочередных выборов», - сказал Пашинян.