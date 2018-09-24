Минобороны показало видео поставки российских С-300 в Сирию

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видео о том, как российские ЗРК С-300 ночью, почти в полной темноте спускают с борта самолета Ан-124-100 «Руслан». Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время оперативного совещания президента Владимира Путина с членами Совета Безопасности России заявил, что военных из Сирии обучат пользованию ЗРК С-300 за три месяца.

2 октября на совещании с членами Совета Безопасности, Шойгу доложил Путину о 49 переданных Сирии зенитно-ракетных комплекса С-300. Данные меры будут способствовать безопасности военных Российской Федерации. Также Шойгу сообщил, что Россия была вынуждена пойти на такие меры в связи с крушением и гибелью экипажа самолета ИЛ-20 из-за непрофессиональных действий ВВС Израиля. Напомним, трагедия с российским ИЛ-20 произошла 24 сентября.

28 сентября Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции ООН о том, что Россия начала поставлять самую мощную в мире ПВО Сирии. Глава МИД Сирии в интервью RT сказал: «Решение о поставке ЗРК С-300 Дамаску является своевременным шагом.»