Хиллари Клинтон сравнила "российское вмешательство в выборы" с терактом 11 сентября

Экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон высказалась относительно приписываемого России вмешательства в выборы главы США в 2016 году. Она провела странную аналогию с терактами 11 сентября 2001 года.

Бывшего кандидата в президенты на ежегодной конференции в Вашингтоне попросили прокомментировать влияние «вмешательства» России на прошедшие в 2016 году выборы. Она заявила, что в инциденте обязательно нужно разобраться. По мнению политика, это первый раз в истории США, когда при стороннем вмешательстве во внутренние дела не последовало никакой реакции. Хиллари Клинтон сказала, что отсутствие всяких мер аналогично тому, как если бы после теракта, произошедшего в 2011 году, Джордж Буш младший сказал: «У меня нет времени встречаться с пострадавшими, у меня нет времени беспокоиться об этом». Почему политик сравнила "вмешательство" именно с терактом, она не объяснила, только подчеркнув, что пример «действительно ужасный».

Экс-кандидат в президенты уверена, что «российское вмешательство» наряду с некоторыми действиями партии Дональда Трампа в определенной степени изменили исход выборов. Кроме того, Клинтон заявила, что доказательств становится все больше, а меры никто не принимает, что совершенно, на ее взгляд, недопустимо. О том, какие меры стоит предпринять, она не пояснила.

Напомним, спецслужбы США обвиняют Россию во влиянии на исход выборов президента в 2016 году. Расследование продолжается уже несколько лет. Однако явных доказательств этого, по мнению Москвы, представлено не было. Также российская сторона не раз опровергала данные обвинения и все еще продолжает это делать.