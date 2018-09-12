В Украине бронекатера назвали "невидимыми" для флота России

Сегодня, 08:55 \\ Политика / Точка зрения

Украинские боевые суда смогли незаметно для россиян приблизиться к Керченскому проливу. Так заявил Александр Регула, командир корабля "Кременчуг".

 23 сентября два украинских боевых судна "Донбасс" и "Корец" прошли в Азовское море под арками Крымского моста. Их сопровождали бронекатера "Кременчуг" и "Лубны". По словам Александра Регула, последние долго оставались "невидимыми" для российского флота. Пограничники России заметили корабли лишь тогда, когда они оказались рядом с "Донбассом" в качестве конвойных. Украинцы не отвечали на их запросы и хранили радиомолчание.

Командир корабля отметил, что разглядеть украинские бронекатера пограничникам помешали, в первую очередь, их малые размеры и сумерки. Ещё одной причиной "невидимости" Александр Регула назвал "скошенные" радиопоглощающие обводы корпуса катеров и специальная покраска. Он добавил, что на радарах захватить "Кременчуг" или "Лубны" "нереально". А в открытом море их практически не видно на расстоянии 1-2 морских миль. Благодаря особенностям катеров моряки российского тральщика заметили гостей лишь у самого своего борта.

Напомним, в сентября Украина усилила позиции своего флота в Азовском море, отправив туда четыре бронекатера типа "Гюрза-М".

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Автор - Александр Лубяной
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