Дональд Трамп получил подозрительный конверт

В США накануне секретная служба перехватила конверт, который был адресован американскому президенту. Примечательно, что в этот же день поступил еще один похожий конверт, но уже в Министерство обороны.

Как удалось установить, в Белый дом предмет, адресованный Дональду Трампу, не попал, его перехватили в секретной службе. Не уточняется, связан ли этот инцидент с предыдущими двумя конвертами, которые пришли в адрес Пентагон и в офис сенатора Теда Круса, где несколько человек пришлось госпитализировать. В них обнаружено токсичное вещество рицин.

В настоящее время правоохранительные органы вместе со специальной службой расследуют произошедшие инциденты. Подчеркивается, что письма, которые были направлены в Пентагон, также туда не попали. Джеймс Мэттис, которому был адресован один из подозрительных конвертов, сейчас в Европе. Джон Ричардсон – еще один получатель письма – был в Вашингтоне, где выступал на мероприятии. Сообщается, что его тщательным образом охраняли. Более подробных комментариев от официальных представителей получить пока не удалось.

В настоящий момент конверты отправлены на проверку, чтобы, если это возможно, идентифицировать отправителя. Известно, что Джеймс Мэттис – министр обороны, а Джон Ричардсон – начальник штаба ВМС.