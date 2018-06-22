Путин обошел Трампа в рейтинге мирового доверия

Из 26 тысяч опрошенных в 25 странах мира, политика российского президента пришлась по нраву 30% респондентов. 27% респондентов доверили свои голоса главе Белого дома Дональду Трампу, 34% - председателю КНР Си Цзиньпину. Одобрение, связанное с мировой политикой Китая, в частности его лидера, растет из года в год.

Как показал опрос, на мировой арене больше всего внушает доверие Ангела Меркель, свои голоса ей отдали 52% опрошенных.

Большинство опрошенных выразили обеспокоенность в сторону Соединенных Штатов, т.к., по их мнению, Америка редко учитывает, что в мировой политике есть множество других стран, а не только лишь она.