Борис Джонсон отложит brexit, Если станет премьер-министром

Вчера, 19:40 \\ Политика

Бывший министр иностранных дел считает, что Британии необходимо больше времени, чтобы получить уступки от Евросоюза. В случае, если он победит на выборах, отложит brexit на полгода.

Об идее Джонсона стало известно накануне ежегодной конференции. Многие были против. Борис 28 сентября предоставил свой план по выходу из ЕС, который состоял из 6 пунктов. Бывший глава иностранного дипломатического ведомства полагает, что выход Британии из Евросоюза делает её зависимой от Европы.
Также он заявил, что план премьер-министра по выходу из ЕС сильно ограничит возможности Британии, сделает зависимой от договора Brexit. Многие считают, что ему не удастся победить на выборах.
Также в стране повысится в цены не только на жилье но и на автомобили. Покупатели столкнуться с налогом в 3%.

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Автор - Виктория Рыдлевская
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