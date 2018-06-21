Император Японии утвердил состав нового правительства

Вчера, 14:18 \\ Политика

Во вторник был утвержден состав нового кабинета министров, предоставленный главой правительства Синдзо Абэ.

Прошла перестановка в правительстве после победы на выборах председателя ЛДП, он ввел в состав кабинета министров новых чиновников. Но некоторые места продолжают занимать прежние министры: министр финансов, глава МИД и министр экономики.
По предварительным данным, Абэ заменил 12 из 19 министров, был назначен новый министр обороны. Министр образования и культуры теперь Масахико Сибаяма. Это 3-я смена состава за то время, когда на посту премьер-министра находится Абэ, оно сформируется после проведения церемонии признания правителем.
Также есть сведения о том, что йена находится на минимуме 2018 года, несмотря на встречу президента США и премьер-министра Китая. На данный момент 1 доллар равен 113.50 йен.
Япония сообщила о том, что для туристов России, находящихся в группах, смягчается визовая политика. Гражданину России необходимо иметь заграничный паспорт и заявление гражданина РФ, чтобы получить визу сроком действия на 30 дней.
Также Япония отказалась подписывать мирный договор на предоставленных Россией условиях: правительство Японии настаивает на том, чтобы острова России перешли в их владение, поскольку японцы считают их по праву своими.

Поделиться новостью:
Автор - Виктория Рыдлевская
Главное за неделю

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом рынке энергоносителей можно ограничить путем морской блокады. На такие слова поспешил ответить глава Чечни Рамзан...

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Игорь Стрелков: Перспективы победы Русского Дела на Украине почти призрачны

Бывший сотрудник ФСБ и экс-министр обороны ДНР спрогнозировал будущее Республики Беларусь...

«Выгнали, как собаку»: Маргарита Овсянникова покинула «Дом-2»

Девушка не шутила, сообщая о том, что больше в шоу она не появится. Отец Маргариты...

"Влюбились друг в друга": Трамп пошутил о своих отношениях с Ким Чен Ыном

 Американский лидер Дональд Трамп рассказал, чтоза время его президентства отношения...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ