Император Японии утвердил состав нового правительства

Во вторник был утвержден состав нового кабинета министров, предоставленный главой правительства Синдзо Абэ.

Прошла перестановка в правительстве после победы на выборах председателя ЛДП, он ввел в состав кабинета министров новых чиновников. Но некоторые места продолжают занимать прежние министры: министр финансов, глава МИД и министр экономики.

По предварительным данным, Абэ заменил 12 из 19 министров, был назначен новый министр обороны. Министр образования и культуры теперь Масахико Сибаяма. Это 3-я смена состава за то время, когда на посту премьер-министра находится Абэ, оно сформируется после проведения церемонии признания правителем.

Также есть сведения о том, что йена находится на минимуме 2018 года, несмотря на встречу президента США и премьер-министра Китая. На данный момент 1 доллар равен 113.50 йен.

Япония сообщила о том, что для туристов России, находящихся в группах, смягчается визовая политика. Гражданину России необходимо иметь заграничный паспорт и заявление гражданина РФ, чтобы получить визу сроком действия на 30 дней.

Также Япония отказалась подписывать мирный договор на предоставленных Россией условиях: правительство Японии настаивает на том, чтобы острова России перешли в их владение, поскольку японцы считают их по праву своими.