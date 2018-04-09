Губернатор Курганской области Алексей Кокорин добровольно ушел в отставку

Вчера, 14:12 \\ Политика

Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства региона. В нем уточняется, что чиновник хорошо обдумал свое решение, а также имел другие предложения о работе.

 СМИ сообщают срочную новость, согласно которой Алексей Кокорин добровольно ушел в отставку. Начиная с 2014 года он занимал должность губернатора Курганской области. О том, что он больше не будет управлять региональной администрацией, он заявил лично, после информация была продублирована на портале правительства. Кокорин снял с себя полномочия 2 октября 2018 года.

 Примечательно, что за несколько дней до этого события политику пророчили уход, однако он слухи не комментировал. Тем не менее, их подтвердили несколько источников, которые были наслышаны о предстоящем решении президента Российской Федерации Владимира Путина.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом рынке энергоносителей можно ограничить путем морской блокады. На такие слова поспешил ответить глава Чечни Рамзан...

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Игорь Стрелков: Перспективы победы Русского Дела на Украине почти призрачны

Бывший сотрудник ФСБ и экс-министр обороны ДНР спрогнозировал будущее Республики Беларусь...

«Выгнали, как собаку»: Маргарита Овсянникова покинула «Дом-2»

Девушка не шутила, сообщая о том, что больше в шоу она не появится. Отец Маргариты...

"Влюбились друг в друга": Трамп пошутил о своих отношениях с Ким Чен Ыном

 Американский лидер Дональд Трамп рассказал, чтоза время его президентства отношения...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ