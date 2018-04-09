Губернатор Курганской области Алексей Кокорин добровольно ушел в отставку

Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства региона. В нем уточняется, что чиновник хорошо обдумал свое решение, а также имел другие предложения о работе.

СМИ сообщают срочную новость, согласно которой Алексей Кокорин добровольно ушел в отставку. Начиная с 2014 года он занимал должность губернатора Курганской области. О том, что он больше не будет управлять региональной администрацией, он заявил лично, после информация была продублирована на портале правительства. Кокорин снял с себя полномочия 2 октября 2018 года.

Примечательно, что за несколько дней до этого события политику пророчили уход, однако он слухи не комментировал. Тем не менее, их подтвердили несколько источников, которые были наслышаны о предстоящем решении президента Российской Федерации Владимира Путина.