Тереза Мэй: ЕС и СССР не похожи

Сегодня, 12:05 \\ Политика

В британском правительстве не задержались с ответом на слова одного из представителей власти.

Так, премьер-министр государства Тереза Мэй отреагировала на слова своего подчинённого, министра иностранных дел Джереми Ханта.

Напомним, политик заявил, что призвал представителей Европейского Союза не превращаться в тюрьму и не становиться похожими на Советский Союз. Он уверяет, что в ЕС наказывают Великобританию за выход из объединения. В Брюсселе Ханту посоветовали обратиться к исторической литературе для того, чтобы в будущем не наблюдалось подобных сравнений.

Мэй отметила, что среди стран, входящих в Европейский Союз, есть те, которые были частью СССР. На данный момент данные государства являются демократическими, поэтому вышеупомянутые объединения не являются одним и тем же.

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Автор - Татьяна Сазонова
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