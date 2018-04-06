Корреспонденту из Великобритании удалось лично взять интервью у пострадавшего от опасного запрещенного вещества "Новичок" экс-агента ГРУ, который наконец рассказал о своем видении ситуации.

Британские СМИ уже давно сообщили, что двойной агент Главного управления Генерального штаба Сергей Скрипаль пришел в сознание и чувствует себя лучше. В Великобритании у него есть частный дом, который был приобретен на средства британской службы внешней разведки MI6. Именно в нем он проводит большую часть свободного времени.

В гости к агенту наведался журналист Марк Урбан, который работает на службу новостей "Би-би-си". Позже интервью, которое он взял, было опубликовано изданием The Guardian. Сергей Скрипаль признался корреспонденту, что не верит всему, что говорят в правительстве Великобритании. Также он не считает, что его отравили сотрудники российских спецслужб.

Как оказалось, двойной шпион имеет достаточно пророссийские взгляды и регулярно смотрит федеральные каналы РФ. Он также поддерживает воссоединение полуострова Крыма с Россией, а также не верит, что страна причастна к военному конфликту, который происходит на Донбассе.