Сергей Скрипаль не считает, что его отравили сотрудники российских спецслужб

Сегодня, 11:36 \\ Политика

Корреспонденту из Великобритании удалось лично взять интервью у пострадавшего от опасного запрещенного вещества "Новичок" экс-агента ГРУ, который наконец рассказал о своем видении ситуации.

 Британские СМИ уже давно сообщили, что двойной агент Главного управления Генерального штаба Сергей Скрипаль пришел в сознание и чувствует себя лучше. В Великобритании у него есть частный дом, который был приобретен на средства британской службы внешней разведки MI6. Именно в нем он проводит большую часть свободного времени.

 В гости к агенту наведался журналист Марк Урбан, который работает на службу новостей "Би-би-си". Позже интервью, которое он взял, было опубликовано изданием The Guardian. Сергей Скрипаль признался корреспонденту, что не верит всему, что говорят в правительстве Великобритании. Также он не считает, что его отравили сотрудники российских спецслужб.

 Как оказалось, двойной шпион имеет достаточно пророссийские взгляды и регулярно смотрит федеральные каналы РФ. Он также поддерживает воссоединение полуострова Крыма с Россией, а также не верит, что страна причастна к военному конфликту, который происходит на Донбассе.

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Автор - Мартина Корф
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